İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift tedavi altına alındı
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İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift tedavi altına alındı

26.01.2021 06:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 06:52
İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift tedavi altına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.

Nafiz Gürman Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yaşayan Muhammed Şirin Arslan (55) ile Bedevi Arslan (55), evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Muhammed Şirin Arslan, eşinin fenalaştığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadını Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Şirin Arslan'ın ise olay yerinde yapılan tedavisinin ardından, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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