İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş hastaneye kaldırıldı
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İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş hastaneye kaldırıldı

04.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:22
İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş, tedavi altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş, tedavi altına alındı.

Onur Mahallesi'nde oturan Kazım-Hatice A. çiftinin çocukları S.A. (6), İ.A. (15) ve S.A. (14) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden durumu ağır olan İ.A'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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