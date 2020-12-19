İzmir'de sobadan çıkan yangın söndürüldü
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İzmir'de sobadan çıkan yangın söndürüldü

19.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:42
İzmir'de sobadan çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir otoparkın bekçi kulübesinde bulunan sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otoparkın bekçi kulübesinde bulunan sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgut Reis Mahallesi 360 Sokak'ta otopark bekçisinin kulübenin dışında yaktığı sobadan yangın çıktı.

Alevler etrafta bulunan odunlara ve eşyalara sıçradı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yanda bulunan okula sıçramadan söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:42:38. #1.14#
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