İzmir'de SMA hastası bebek için voleybol turnuvası düzenlenecek
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İzmir'de SMA hastası bebek için voleybol turnuvası düzenlenecek

29.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:17
İzmir'de SMA hastası bebek için voleybol turnuvası düzenlenecek

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla, SMA hastası bir bebek için İzmir'de turnuva yapılacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla, SMA hastası bir bebek için İzmir'de turnuva yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-4 Ekim'de Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek turnuvaya Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor katılacak.

Turnuva kapsamında toplanacak tüm bağışlar, "Hamza bebeğin" tedavisinde kullanılacak. Turnuvanın maç programı şöyle:

3 Ekim Cumartesi:

13.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-İzmirspor

16.00 Karşıyaka-Göztepe

4 Ekim Pazar:

13.00 Üçüncülük maçı

16.00 Final maçı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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