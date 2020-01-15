İzmir'de siyasi parti il başkanları kentin sorunları için buluştu

15.01.2020 00:13 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:14

İZMİR'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti il başkanları, akşam yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan siyasi parti il başkanları, kentin sorunlarına dair ortak adımlar atacaklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin daveti üzerine, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Konak ilçesinde bulunan bir otelde, akşam yemeğinde buluştu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in, rahatsızlığı nedeniyle buluşmaya katılamadığı açıklandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan il başkanları, İzmir'in sorunları için ortak adımlar atma yönünde kararlılık mesajları verdi. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Ankara'yla ilgili projelerde gecikmeler olduğu yönünde açıklamaları var. Bürokrasiden kaynaklandığını ifade etti. Bunlar önemliydi. Gecikmeler olağan olabilir, takipsizlik olabilir, bazen size göre gecikmeler vardır ama yoktur. Bazen Ankara'dan yazı geliyor, 'şu sebepten olmuyor' diye. Takip etmek gerekiyor. Herkes iyi niyetli bir şekilde çalışıyor. Büyükşehir de Ankara da görevini yapsın. İzmir'e hizmetimizi yapalım" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bostanlı Balıkçı Barınağı'nı istediğini hatırlatan Sürekli, "Büyükşehir burayı çekek yeri yapmak istiyor. Balıkçıların barınak probleminin çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

'İZMİR'İN BEKLEYEN PROJELERİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI OLUŞTURDUK'CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, "Ne olursa olsun halkımızın bize vermiş olduğu görevi bilerek yerelde iktidar partisi olarak farklı siyasi düşüncelerin de beklentilerini karşılayacak bir anlayışla hizmet etmeye çalışıyoruz. Kerem Ali Sürekli'nin daveti bizim için çok önemliydi. İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin projeleri genel iktidar tarafından onaylanması ve daha çabuk olarak halka ulaştırılması noktasında kendilerinin desteği çok önemli. İYİ Parti ve MHP'nin de desteği çok önemli. Kentin temel ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında birbirimizi anlayarak çözüm üretmek zorundayız. Bu her şeyden önce bizim görevimizdir. İzmir'in bekleyen projeleriyle ilgili beyin fırtınası oluşturduk. İzmirlilerin hizmet alma noktasında birbirimize destek olma ve bu birlikteliği belirli periyotlarda devam ettirme noktasında kararlar aldık. Ben kentimiz için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Bekleyen projeler var. Elektrik fabrikasının ihalesi Cumhurbaşkanımızca onay bekliyor. Orada İzmirliler için çok farklı bir şekilde İzmir'in tarihini yansıtacak şekilde projelerin yapılması düşünülüyor. Halkapınar otogar, Buca metroları var. Balıkçı barınağı var. Bunların bir an önce İzmir'e kazandırılmasını beklediğimizi ilettik. Bürokraside bu süreci yavaşlatan bir durum varsa bunun hızlandırılması için bize düşen varsa özeleştiri yaparak düzelteceğiz. Hükümet kanadından da bunu bekliyoruz. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum" dedi.'KULÜBÜNE TESİSLER KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'Toplantıda konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu akşam benim için çok önemliydi. İzmir'in bir ilkler şehri olduğunu biliyoruz. İlk defa İzmir'i yerelde yönetenlerle hükümet ve muhalefet kanadının il başkanları kentin sorunlarıyla ilgili tespit için bir arada olmak ve yerine getirilmesi gereken talepleri konuşmak için bir araya geldi. Büyükşehir'in de Ankara'nın da üzerine düşeni yerine getirmesi için çok verimli bir toplantı gerçekleşti. İYİ Parti İl Başkanı olarak bu fikrin babası olduğumu deklare edeceğim" diye konuştu.Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Stadı'na ilişkin, "Statla ilgili sıcak bir gelişme var. Sadece stat değil, tesislerle ilgili spor bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve İzmir Milletvekilimiz Alpay Özalan, kulüp başkanıyla birlikte toplantı gerçekleştirecek. Gerekli destekler verilecek. O stat oraya yapılacak. Karşıyaka Spor Kulübüne tesisler kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.Kemalpaşa'ya kurulması planlanan üniversite kampüsüne yönelik konuşan CHP'li Deniz Yücel, şunları söyledi: "Kemalpaşa'da kurulması planlanan Demokrasi Üniversitesi kampüsüyle ilgili sayın Kerem Ali Sürekli gerekli desteği sağlayacağını söyledi. Oranın seçilmiş belediye başkanının bunun dışında tutulması doğru değil. İyi bir yönetici sorun çözer, sorun yaratmaz. Bürokraside tıkanma yaşanıyorsa biz bunun önünü açmakla görevliyiz. Önümüzdeki günlerde Kemalpaşa Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Karakayalı'nın da sürece dahil edileceğine inanıyorum."Siyasi parti il başkanları, gelecek günlerde bir kez daha toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA