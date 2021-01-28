İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'a 2...

İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.