İzmir'de sivil toplum kuruluşları desteğiyle kan bağışı kampanyası

İzmir'in Konak ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Türk Kızılay ve Ege Toplumsal Düşünce Derneği öncülüğünde İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarının da katılımlarıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök yaptığı açıklamada, salgın döneminde kan stoklarının düştüğünü bildirdi.

Kan stoklarının düşmesiyle sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek Türk Kızılay'a destek olduklarını aktaran Gök "Bizim sloganımız 'sensiz olmaz', hepimiz bir gün hasta ya da hasta yakını olacağız. Şu an kan stoklarımız yetersiz. Tüm İzmir halkından bize destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Toplumsal Düşünce Derneği Başkanı Cem Kavur ise salgın döneminde kan stoklarında sıkıntı yaşandığını ancak İzmir halkının Kızılay'a her zaman elinden gelen desteği verdiğini aktardı.

Bütün İzmir halkını kan bağışında bulunmaya davet eden Kavur, şunları kaydetti :

İzmir'deki bu organizasyon tüm Türkiye'ye örnek olmalı. İzmir'de kan bağışı konusunda çok ayrı çalışılıyor. İzmir'de Ankara ve İstanbul'a yetecek seviyede çalışmalar yürütülüyor. Biz de bu organizasyona destek olmak istedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol