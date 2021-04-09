İzmir'de sivil toplum kuruluşları bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi
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İzmir'de sivil toplum kuruluşları bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel
İzmir'de sivil toplum kuruluşları bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu (EDP), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu (EDP), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların böylesine tehditlere asla boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde bunun ispatlandığına değinen Öndeş, milletin iradesine kastedenlerin dün olduğu gibi bugün de yarın da hak ettikleri cevabı alacaklarını aktardı.

TÜGVA olarak vatan nöbetinin başında olduklarını belirten Öndeş, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti-demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz. Hodri meydan. Dahili ve harici bütün bedhahlar ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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