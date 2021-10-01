İzmir'de sivil polisler yolcu gibi taksilere binip, 18 şoföre ceza kesti

İZMİR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın taksilere yönelik denetimlerinin artırılması konusunda 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de kontroller sıklaştırıldı. Sivil trafik polisleri müşteri gibi taksilere binerek uygulama yaptı. Kurallara uymayan 18 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın geçen Salı günü 81 ilin valiliğine gönderdiği ' Taksi Denetimleri Genelgesi' kapsamında, taksilere yönelik denetimlerin artırılması, şehirlerarası otobüslerdeki gibi taksilerde de sivil personelle kontroller yapılması ve kısa mesafe gibi çeşitli sebepler öne sürerek vatandaşları araçlarına almayan ve bu tutumlarında ısrar eden şoförlerin taksilerinin trafikten men edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, ülke genelinde başlayan denetimler İzmir'de de sürdürüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem müşteri gibi taksilere binerek hem de şehrin çeşitli noktalarına kurulan kontrol noktalarında uygulama yaptı. Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayan 14, seyahat sırasında cep telefonuyla görüşme yapan 3 ve dönüş ihlali yapan 1 taksi şoförüne olmak üzere toplamda 18 şoföre 2 bin 592 lira cezai işlem uygulandı.