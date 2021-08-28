İzmir'de sıvı gübre dolu havuza düşen işçinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi salıverildi
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İzmir'de sıvı gübre dolu havuza düşen işçinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi salıverildi

İzmir'de sıvı gübre dolu havuza düşen işçinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi salıverildi
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sıvı gübre dolu havuza düşen işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan iki şirket yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı serbest bırakıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sıvı gübre dolu havuza düşen işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan iki şirket yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı serbest bırakıldı.

Halilbeyli Mahallesi'nde bulunan biyogaz gübre fabrikasındaki olayın ardından gözaltına alınan şirket yetkilileri E.S. (41) ve H.Y.T. (44) ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı O.T. (33), işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık talimatıyla salıverildi.

Halilbeyli Mahallesi'ndeki biyogaz gübre fabrikasında 26 Ağustos'ta arızalı makineyi onarmak için havuza inmeye çalışan Hidayet Şahin (41), halatın kopması sonucu içi sıvı hayvan gübresi dolu havuza düşerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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