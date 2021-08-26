İzmir'de sıvı gübre dolu havuza düşen işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de sıvı gübre dolu havuza düşen işçi öldü

İzmir'de sıvı gübre dolu havuza düşen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sıvı gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sıvı gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti.

Halilbeyli Mahallesi'ndeki biyogaz gübre fabrikasında arızalı makineyi onarmak için havuza inmeye çalışan Hidayet Şahin (41), halatın kopması sonucu içi sıvı hayvan gübresi dolu havuza düştü.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki havuz vidanjör yardımıyla boşaltıldı, içinden çıkarılan işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada fabrikanın iş sağlığı güvenliği uzmanı O.T. (33) ile şirket sorumluları E.S. (41) ve H.Y.T. (44), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

FETÖ'nün 'cami bombalayacak' diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
FETÖ'nün "cami bombalayacak" diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Burak Özçivit Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de sıvı gübre dolu havuza düşen işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:09:30. #1.15#

title