İzmir'de sisli hava etkili oldu
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İzmir'de sisli hava etkili oldu

08.12.2020 06:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:49

İzmir'de sisli hava etkili oldu İzmir'de gün içerisinde yağmurlu hava etkili olurken, gece saatlerinde sis etkili oldu.

İzmir'de sisli hava etkili oldu

İZMİR - İzmir'de gün içerisinde yağmurlu hava etkili olurken, gece saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle sürücüler daha dikkatli oldu.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin aydınlatma ışıkları sis bulutları arasında kayboldu. Kentte gün içerisinde yağmurlu hava etkili olurken, sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler görüş mesafesinin azalması nedeniyle daha dikkatli oldu.

Sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.

İzmir'de sisli hava etkili oldu
İzmir'de sisli hava etkili oldu
İzmir'de sisli hava etkili oldu
İzmir'de sisli hava etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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