İzmir'de sis etkili oldu - Haberler
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İzmir'de sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Haberler | Yerel

- İzmir'de sis etkili oldu İzmir'in çeşitli ilçelerinde etkili olan sis, drone ile görüntülendi.

İZMİR (İHA) - - İzmir'de sis etkili oldu

İZMİR - İzmir'in çeşitli ilçelerinde etkili olan sis, drone ile görüntülendi.

İzmir'in çeşitli ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana sis etkisi yaşanıyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı gözlenirken, İzmir'in sis altındaki genel görünümü Kadifekale mevkiinde havadan görüntülendi.

İzmir'de sis etkili oldu

İzmir'de sis etkili oldu

İzmir'de sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Son Dakika Haberleri
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