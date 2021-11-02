İzmir'de sis etkili oldu
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- İzmir'de sis etkili oldu İzmir'in çeşitli ilçelerinde etkili olan sis, drone ile görüntülendi.
İZMİR (İHA) - - İzmir'de sis etkili oldu
İZMİR - İzmir'in çeşitli ilçelerinde etkili olan sis, drone ile görüntülendi.
İzmir'in çeşitli ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana sis etkisi yaşanıyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı gözlenirken, İzmir'in sis altındaki genel görünümü Kadifekale mevkiinde havadan görüntülendi.