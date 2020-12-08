İzmir'de sis etkili oldu
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İzmir'de sis etkili oldu

08.12.2020 06:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:35
İzmir'de sis etkili oldu

İZMİR'de gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde devam etti.

İZMİR'de gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde devam etti. Kent genelinde yoğunluğu artan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İzmir'de kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu trafikte görüş mesafesini düşürdü. kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçların farlarını yakarak seyahat etti.Öte yandan sis nedeniyle hava ve deniz yolu ulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.


İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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