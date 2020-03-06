İzmir'de sis etkili oldu

06.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:08

İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçesinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından, bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçesinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10- 15 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kaynak: DHA