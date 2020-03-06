İzmir'de sis etkili oldu
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İzmir'de sis etkili oldu

İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçesinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

06.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:08
İzmir'de sis etkili oldu

İZMİR'in , , ve ilçesinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından, bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçesinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10- 15 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.


Kaynak: DHA

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