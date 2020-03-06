İzmir'de sis etkili oldu
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İzmir'de sis etkili oldu

İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis etkili oldu.

06.03.2020 08:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:07
İzmir'de sis etkili oldu

İZMİR'in , , ve ilçelerinde sis etkili oldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kaynak: DHA


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: İzmir'de sis etkili oldu
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