İzmir'de sis etkili oldu
İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis etkili oldu.
06.03.2020 08:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:07
İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis etkili oldu.
Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Kaynak: DHA