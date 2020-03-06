İZMİR'DE SİS ETKİLİ OLDU
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İZMİR'DE SİS ETKİLİ OLDU

İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis etkili oldu.

06.03.2020 07:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 07:55
İZMİR'DE SİS ETKİLİ OLDU

İZMİR'in , , ve ilçelerinde sis etkili oldu. 

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Sisten görüntü -Araçlardan görüntü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Kaynak: DHA

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