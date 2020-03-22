İzmir'de sıraya girilen alanlara sosyal mesafe için çıkartma yapıştırıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri alanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru 1 metre yeterli" zemin çıkartmalarını yapıştırmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri alanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru 1 metre yeterli" zemin çıkartmalarını yapıştırmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı. Koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde yapıştırılmaya başlandı. Üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru 1 metre yeterli" yazan zemin çıkartmaları, özellikle vatandaşların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik önlerinde, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor. Belediye ekipleri, zemin uygulamasıyla beraber üzerinde, "Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön", yazan afişleri esnafa dağıtmaya başladı. Kaynak: AA