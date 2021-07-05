İzmir'de sır ölüm

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de sır ölüm

İzmir'de sır ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Torbalı ilçesinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 60 yaşındaki adamın ölümü jandarma ekipleri tarafından çok yönlü araştırılıyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 60 yaşındaki adamın ölümü jandarma ekipleri tarafından çok yönlü araştırılıyor.

Olay, Torbalı ilçesinin Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, Kamuran Güney'i (60) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tarlasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan Kamuran Güney'in ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güney'in ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, savcılık incelemesinin ardından Güney'i cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - İZMİR

İzmir'de sır ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedenine 5 saat sonra ulaşılabildi
Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedenine 5 saat sonra ulaşılabildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Şevval Şahin Çağla Altunkaya
Spor Diego Erol Bulut Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de sır ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:00:37. #1.14#

title