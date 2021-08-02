İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı
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İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı

İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınması nedeniyle İZBAN seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınması nedeniyle İZBAN seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer-Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Aksamanın sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan sıkıntı nedeniyle söz konusu duraklarda yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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