İzmir'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak
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İzmir'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

26.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:38
İzmir'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

İzmir'de sinema salonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde alınan kapatma kararının, 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

İzmir'de sinema salonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde alınan kapatma kararının, 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda daha önce 1 Mart 2021'e kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021'e kadar ara verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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