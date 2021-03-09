İzmir'de sineksiz bir yaz için 190 bin nokta ilaçlanıyor
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İzmir'de sineksiz bir yaz için 190 bin nokta ilaçlanıyor

09.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:53
İzmir'de sineksiz bir yaz için 190 bin nokta ilaçlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin sineksiz bir yaz geçirmesi için kayıt altına aldığı 190 bin noktada periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin sineksiz bir yaz geçirmesi için kayıt altına aldığı 190 bin noktada periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede belirlediği noktalarda, İzmir halkının rahat bir yaz dönemi geçirmesi için haşere ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında sivrisinek, karasinek ve hamam böceklerinin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, foseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanalizasyon ve yağmursuyu kanalları, dereler ve çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Bahar ve yaz aylarında ise haşereyle mücadele hem açık hem de kapalı alanlarda devam ediyor.

Sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsimde üreyebildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Hesna Erdoğan, "Bu nedenle tespit ettiğimiz tüm sulak alanlarda ekiplerimiz kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıyor. Fare mücadelesi kapsamında, kemirgen yaşam alanlarında ve yürüme yollarında yemleme yöntemiyle ilaçlama çalışmaları sürüyor. Hamam böceği için kanalizasyon kanallarında kalıcı ilaç uyguluyoruz; ayrıca tüm resmi kurumlarda ve kamu kullanımına açık yerlerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Bahar ve yaz aylarında yeşil alanlarda konaklayan ot sinekleri, yakarca, yaprak biti gibi mevsimsel sineklerden kaynaklı sorunların giderilmesine yönelik ekiplerimiz yeşil alanlarda ilaç lama çalışmalarını periyodik olarak yapıyor. Çalışmalarımız hız kesmeden 365 gün devam ediyor" dedi.

Doğal denge gözetiliyor

Sivrisinekle mücadelede en önemli faktörün sinek larva halindeyken ilaçlama yapmak olduğunu kaydeden Hesna Erdoğan şöyle devam etti:

"Haşere ilaçlama çalışmalarımızda ağırlıkla doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ediyoruz. Sivrisinekler ergin haldeyken havaya ilaç atılması yerine sivrisinek üreme kaynaklarında çevreye zarar vermeden biyolojik yolla mücadele ediyoruz. Foseptikler, sulu bodrumlar, havuzlar, kanaletler, dereler ve su birikintilerinde larva mücadelesini titizlikle sürdürüyoruz; ancak plastik bardakta, bir stepne lastik yuvasında biriken suyun bir mahalleyi rahatsız edecek derecede sivrisinek üreteceği unutulmamalı."

Öte yandan, şikayetler için 293 37 14/15 numaralı hattın aranabileceği ifade edildi. - İZMİR

İzmir'de sineksiz bir yaz için 190 bin nokta ilaçlanıyor
İzmir'de sineksiz bir yaz için 190 bin nokta ilaçlanıyor
İzmir'de sineksiz bir yaz için 190 bin nokta ilaçlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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