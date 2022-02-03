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İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

İZMİR (İHA) - İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu

İZMİR - İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarının ardından İzmir'de kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Ana arterlerde meydana gelen su yoğunluğundan dolayı ise sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan, gökyüzünde çakan şimşekler ise adeta görsel şölen oluşturdu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir'de adeta gece gündüze döndü.

İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu

İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu

İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - 3. Sayfa

Meteoroloji, İzmir, su, 3. Sayfa, Haber

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