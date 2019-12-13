İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
İzmir'in Tire ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Erdal Kıran (29), Atatürk Caddesi'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Erdal Kıran'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, silahlı saldırının zanlı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.