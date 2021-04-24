İzmir'de silahlı saldırılarda 2 kardeş yaralandı
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İzmir'de silahlı saldırılarda 2 kardeş yaralandı

İzmir'de silahlı saldırılarda 2 kardeş yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde iki ayrı silahlı saldırıda abi kardeş yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki ayrı silahlı saldırıda abi kardeş yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Mahallesi'nde T.A (27), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı ve kolundan yaralandı.

Yakınlarınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.A, tedavisinin ardından şikayetçi olmak için Eşrefpaşa Polis Merkezine gitti.

T.A'nın kardeşi İ.A. da polis merkezi yakınlarında abisini beklerken O.M. tarafından saldırıya uğrayıp bacağından yaralandı.

İ.A. (25), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edilirken O. M, olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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