İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Caddesi yakınında Ahmet Sabırsız'a (41), sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Göğsünden ağır yaralanan Sabırsız, olay yerinden geçen bir kişi tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA