İzmir'de Silahlı Saldırı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski iş ortağının silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski iş ortağının silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Beşgöz mevkisinde market işleten Özgür Şen (39), gece iş yerini kapatmasının ardından pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Şen'in hayati tehlikesi olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili Şen'in eski iş ortağı Ş.Ç. (31) gözaltına alındı. Zanlının, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.