İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı
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İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

31.10.2019 19:38
İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığına gelen K.A, muhtar H.H'den kendisine iş bulmasını istedi. Aldığı yanıt üzerine sinirlenen K.A, silahla ateş ederek muhtarı ve o sırada odada bulunan C.H, M.H. ile A.K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan K.A. ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Kaynak: AA
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