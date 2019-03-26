İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde otomobilde bulunan Tayfun Çoban (28) silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Çoban'ı, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak A.İ. ve M.K'yi gözaltına alırken, bir kişinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA