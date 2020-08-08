İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

Güney Mahallesi 1142 Sokak'ta Erdi B, Tufan İ. ve Çınar İbru'ya pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İbru, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA