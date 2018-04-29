Gece Yarısı Eve Merdivenle Girip Dehşet Saçtı! Teklifini Reddeden Kadını Öldürdü, Kızını Yaraladı
İzmir'de daha önce teklifini reddeden kadının evine, yanında getirdiği merdivenle tırmanıp giren yaşlı adam, kadını ve kızını pompalı tüfekle vurup kaçtı. Kadın hayatını kaybederken kızı ağır yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşlı adam, teklifini reddeden yaşlı kadının apartmanına merdiven dayayıp gece yarısı balkondan eve girdi. Pompalı tüfekle içeri giren yaşlı adam, kadını öldürürken kızını da ağır yaraladı.
APARTMANA DAYADIĞI MERDİVENLE EVE GİRDİ
İzmir'de 62 yaşındaki Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, 55 yaşındaki Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci katın balkonuna çıktı.
TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ KADIN VE KIZINI POMPALIYLA VURUP KAÇTI
Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K., av tüfeğiyle teklifini reddeden Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı.
Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE KURTARILAMAZKEN KIZI YARALANDI
Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
TEKLİFİNE KARŞILIK VERMEYEN KADINI, ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi.
Vicdan Özetçi'nin teklifine karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikayette bulunduğu ifade edildi.
Polis ekiplerinin Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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İşin arkası iyi araştırılmalı,genelde bu tip erkekler seninle evleneceğim para ver,altın ver,ev yap üzerime diyen kadınların tuzağına düşer...Yoksa reddetti diye kimse balkona tırmanıp bu işi yapmaz....Cevap Yaz 27 12 Yayından Kaldır
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Halk gidişattan, ekonomiden hali ahvalinden ne kadar memnunsa ona göre oyunu verir. Siz birbirinizi yemeyin halk size değil kendi haline bakıp oyunu verecek.Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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Hayyam isimli hayvan Yorum benimse bu olayla senin yorumlarının ne alakası varCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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bu nedir. adam kadını vurmuş bundan akp mi sorumlu. onu mu anlıyalım. chp olsaydı kadın adama ok mi diyecekti. onumu anlayalım. neyin kafasını yaşıyosun. yoksa mhp-akp birlikteliği olmasaydı adam kadını vurmayacakmıydı.Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
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olayın arka planını araştıtdıgımızda kesinlikle seleniklinin parmağının olduğunu göreceksiniz.Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır