İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı
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İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı Husumetli aileye silahlı saldırı: 12 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde husumetli olduğu ailenin yaşadığı evin önüne gelen 2 kişi, pompalı tüfekle 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişiyi yaraladı.

İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı

Husumetli aileye silahlı saldırı: 12 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde husumetli olduğu ailenin yaşadığı evin önüne gelen 2 kişi, pompalı tüfekle 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişiyi yaraladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, daha önceden aralarında cinsel taciz nedeniyle husumet olan ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerden biri rastgele etrafa ateş açarken, bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki F.Ç., S.Ü. ve A.Ü.'nün vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli daha sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

1 yaşındaki bebeğin vücuduna 7 saçma isabet etti

Olayın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen silahlı saldırıda kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 saçma isabet ettiği öğrenilen 1 yaşındaki F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgede polis ekipleri çalışmalarını yürütürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı
İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı
İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı
İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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