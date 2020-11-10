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İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

10.11.2020 02:01 | Son Güncelleme: 10.11.2020 02:04
İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.E. ile B.A, Atilla Mahallesi'ndeki M.L.K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden B.A, M.E'yi ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan M.E'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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