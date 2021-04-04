Son dakika haberi... Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Güney Mahallesi'nde A.E. ile Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E. tabanca ile Y.Ç'yi başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Y.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.E'yi gözaltına almak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler