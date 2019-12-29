İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü
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İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

29.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:00
İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü

'in ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.U, Boğaziçi Caddesi'nde karşılaştığı Hamza Duman ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.U, Duman'a tabancayla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Duman, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Zanlının ilk ifadesinde, Hamza Duman ile aralarında husumet bulunduğunu, karşılaştıklarında tekrar tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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