İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

21.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:27
İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

Bir süre önce sosyal medyada henüz nedeni belirlenemeyen bir konu yüzünden tartıştıkları öğrenilen A.D, ile A.E.O, (19) Eski İzmir Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ederek A.E.O ile yanındaki arkadaşları Ü.Y. (18) ve G.B.Ç'yi (19) vücutlarının farklı yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.E.O. ile G.B.Ç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık durumu ağır olan Ü.Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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