İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

24.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:16
İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.K. (21), O.Ç. (21) ile M.D. ve O.D, Doğanlar Mahallesi 1482 Sokak'ta karşılaştı.

Çıkan kavgada Y.K. ve O.Ç, çeşitli yerlerinden tabancayla yaralandı. Şüpheliler, 35 Y 6516 plakalı otomobille kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili, 1614 Sokak'ta terk edilmiş buldu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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