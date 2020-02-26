İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İzmir'in Kiraz ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

26.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:50
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

'in ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliller Mahallesi Mezarlık Yolu mevkisinde T.P. ( 57) ile komşusu (49) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.P, yanındaki tabancayla Öz'e ateş açtı.

Yaralanan Öz, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kiraz Belediyesi Meclis Üyesi olan T.P. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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