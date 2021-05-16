İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Meriç Mahallesi 5648 Sokak'taki bir evde Volkan A. (28) ile Suriye uyruklu A.K. (31) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.K, tabancayla Volkan A'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Volkan A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.K. ile Volkan A'nın kardeşi N.A'yı gözaltına aldı.

N.A'nın ilk ifadesinde, ağabeyi Volkan A. ile 1500 liralık alacakları için şüphelinin evine gittiklerini, kendisinin dışarıda olduğu anda, silah sesi işittiğini, eve döndüğünde ağabeyini kanlar için bulduğunu söylediği öğrenildi.

Volkan A'nın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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