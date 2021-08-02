Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
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Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İZMİR'in Bornova ilçesinde, alacak meselesinden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, alacak meselesinden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Zafer Mahallesi 4291 Sokak ile Kemalpaşa Caddesi kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden husumet bulunan Muzaffer G. ve Zafer G. ile Engin Ü. (38) ve Selçuk M. (37) yolda karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer G. ve Zafer G., pompalı tüfek ve tabancalara ateş edip, husumetli oldukları Engin Ü., Selçuk M. ve onların yanında bulunan Sibel M.'yi yaraladı. Saçma ve mermi isabet eden bir işyerinin camı kırılırken, 2 şüpheli ardından otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Engin Ü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Selçuk M. ve Sibel M. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Engin Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından polis ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobil, bir kaç sokak ilerde terk edilmiş olarak bulundu Öte yandan, iki grubun dün akşam saatlerinde kavga ettikleri de öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son dakika haberleri! İZMİR'DE ALACAK MESELESİNDEN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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