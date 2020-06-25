İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, polis ekiplerince olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

25.06.2020 04:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 04:25

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, polis ekiplerince olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Alsancak Semti 1484 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde silahla açılan ateş sonucunda Mustafa Talha Ö. ve Hidayet B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ambulansa alınan yaralılardan Mustafa Talha Ö., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hidayet B., ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, çevrede bulunan iş yeri kameralarını incelemeye alan polis ekiplerince, silahlı kavgaya karıştıktan sonra hızla bölgeden uzaklaşan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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