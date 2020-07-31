İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gençler arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
31.07.2020 03:40 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:58

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gençler arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 4192 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte uyuşturucu madde kullanan Diyar A. (26), henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu Yavuz Selim V. (26), tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Diyar A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahla yaralama olayına karışan şüpheli Yavuz Selim V. (26) ise ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerindeki bekçilerin 'dur' ihtarına uymadılar

Öte yandan ekipler olay yerinde çalışmalar yaparken, bir başka 2 şüpheli şahıs iddiaya göre, 35 AGB 751 plakalı araç ile aynı dakikalarda silahlı kavganın meydana geldiği sokağa yakın bir noktadaki bir diğer kavgaya gitmek isterlerken, bekçiler tarafından şüpheli görülen araca 'dur' ihtarı yapıldı. Araç durmayarak geri kaçmak isterken, ekipler tarafından araca ateş açıldı. Şüpheli şahıslar kaçmak isterken önce park halindeki 35 CCP 95 plakalı araca daha sonrada seyir halindeki 35 EE 178 plakalı araca çarptı. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici alet tespit edildi.

Ekipler tarafından her iki olayın ardından soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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