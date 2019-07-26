İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu Metin Demir (32) göğsünden yaralandı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın ardından kaçtıkları öne sürülen şüpheliler F.K, H.A. ve E.A'yı kısa sürede yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA