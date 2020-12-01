Son dakika haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 05.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yarış pistinin yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup, bölgede rastlaştı. Grup arasında çıkan sözlü tartışmanın büyüyerek yerini kavgaya bırakmasının ardından Volkan A. isimli bir şahıs, karşı gruptan Devran G.'ye silahla ateş etti. Kasık bölgesine mermi isabet eden Devran G., kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş eden Volkan A. olay yerinden otomobil ile uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs arkadaşlarının otomobiliyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Olay şüphelisi aranıyor

Öte yandan Devran G.'yi silahla vurup yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Volkan A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Hayati tehlikesi var

Olayda ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Devran G.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ