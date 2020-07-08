İzmir'de silahla yaralanan kişi hastanede öldü
İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
08.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:59
İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Anafartalar Mahallesi'nde M.A. ile Ahmet Ayboğa (27) arasında 3 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu her iki kişi yaralandı.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ahmet Ayboğa, yaşam mücadelesini 5 gün sonra kaybetti.
Diğer yaralının tedavisi gözetim altında devam ediyor.
Kaynak: AA