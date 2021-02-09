İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
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İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

09.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:42
İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırköy Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Ramazan Koyun'un (61) yanına bir otomobil yaklaştı.

Otomobilden inen bir şüpheli Koyun ve motosikletteki Tuncay Korkmazoğlu'nu (42) silahla yaraladı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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