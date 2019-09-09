İzmir'de silahla yaralama

09.09.2019 13:26

İzmir'in Foça ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Foça pazar yerinde manav ve kafe işleten İsmail Kılınç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foça Devlet Hastanesine kaldırılılan yaralının ayaklarından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA