İzmir'de silahla vurulan kişi yaralandı
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İzmir'de silahla vurulan kişi yaralandı

09.02.2021 07:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 07:14
İzmir'de silahla vurulan kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi 690 Sokak'ta Ferhat K'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan Ferhat K, sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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