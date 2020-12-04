Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı

04.12.2020 06:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 06:30

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bulunan bir benzin istasyonunda karşılaşan Muhittin O. ile Ahmet B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhittin O, Ahmet B'ye tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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