İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı sonucu Şener Esen'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı sonucu Şener Esen'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi'nde 4 Şubat'ta yaşanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olayın kız meselesi nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.

Yiğitler Mahallesi'nde 4 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Şener Esen (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Şafak Yel - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yiğitler Mahallesi, Saldırı, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title